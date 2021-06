Nädala kaja: lootustandev aeg

Just lapsed tõsteti esiplaanile teisipäeval tähistatud lastekaitsepäeval. Toimusid üritused, korraldati kampaania, mis juhatas täiskasvanuid tegema lapsele pai. Hästi tore, aga siiski vaid üks päev. Just lastega pered olid need, mis sattusid löögi alla kevadise pandeemia käigus. Distantsõpe pani õpetaja rolli niigi kodukontoris töötavad vanemad: õnnetu olukord mõlemalt poolt, sest kas on võhikul võimalik juhendada last matemaatikas, keemias, bioloogias neid aineid ise valdamata? Ei ole.