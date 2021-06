Ivo Ridalaane abstraktsetel lillemaalidel on kujutatud pargiroose, pojenge ja elulõnga, aga ka unistust, armastust ja muutusi.

“Kõige värskem töö on see, mis oli Rakvere Galeriis kevadel portreenäitusel – “Põllulillede keskel”,” lausus kunstnik. Ridalaane sõnul on teda viimasel ajal paelunud abstraktne laad. “Alustasin ju loodusmaalidega, siis tulid koopiad, nüüd teen abstraktseid asju, aga võibolla jõuan eelmiste teemade juurde jälle tagasi,” rääkis kunstnik.