Ürituse eestvedaja Kristo Lipp kirjeldas, et kohal oli kogu Eesti jahilaskurite paremik. "Nad pole jahimehed, see on eraldi spordiala," kirjeldas ürituse eestvedaja toimuvat. Ta mainis, et eelmisel aastal peeti sama ala eesti meistrivõistlused. "Jahisport on Virumaal väga aktiivne hoolimata sellest, et ainuke kohalik lasketiir asub Tatrusel," lausus ta rõõmsameelselt.