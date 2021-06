Võistluse korraldaja Riho Rannikmaa ütles, et sumo on laste hulgas populaarne. "Näiteks mitme klubi põhiala on tegelikult maadlus ja Sakura klubis on selleks judo, aga lapsed väga meelsasti teevad sumot. See on selline lõbus maadlus, kus traumaoht on minimaalne," rääkis Rannikmaa ja lisas, et reeglid on niivõrd lakoonilised, et tädi Maaligi saab kohe aru, mis matil toimub. "See, kelle vastane on ringist välja tõuganud või pannud maapinda puudutama ükskõik millise kehaosaga peale jalataldade, on kaotanud ja kogu lugu," lisas Rannikmaa ja lausus, et võitja selgub sumos enamasti sekundite jooksul. Tema sõnul on teistes maadlusliikides reeglid väga keerulised ja seal on spetsialisti silma tarvis, muidu ei saa aru, mis toimub.