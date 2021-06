Rakveres põleb lahtise leegiga heinakuivati

Kella 17.02 ajal said päästjad väljakutse Roodevälja külla, kus aadressil Teravilja tee 1 on tulekahju heinakuivatis. Inimesed on hoonest väljas, kuid leegid on lausa tee peale näha. Põleb heinakuivatusseade, mis seisab seina ääres. Esialgsetel andmetel on hoones sees 1000 tonni heina ja kuivatusseadmes kolm tonni heina. Hoones sees on gaas. Käivad kustutustööd ja väljas on pea kõik komandod.