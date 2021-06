Rakvere, kus on kõigil hea olla

Vastavalt meie linna eesmärkidele peab Rakvere linnaruum olema keskkonnasõbralik, elurikkust toetav ning jätkusuutlik. Viimaste aastakümnete uuringud näitavad, et nii Euroopas kui ka Eestis on elurikkusega seonduv läinud püsivalt aina halvemaks (IPBES-i raportid elurikkuse kohta). Põhjusi selleks on mitu, kuid määravaks on osutunud elupaikade kadu. Mida võimsamaks muutuvad muruniidukid ja -traktorid, seda suuremaid alasid sellega kontrollida soovitakse, mõtlemata, et ka teised liigid vajavad elupaiku nii maal kui ka linnas. Seega peavad linnadki võtma vastutuse elurikkuse ja elu säilimise eest laiemalt, ja seda mitte kunagi tulevikus, vaid nüüd kohe. Meie linna elurikkuse säilimise seisukohalt on olulised praegused konkreetsed tegevused kohapeal, mitte see, mida tehakse kaugemal rahvuspargis või looduskaitsealal.