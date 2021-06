Kadrina uus valimisliit jättis häältemagneti ukse taha

Kadrina vallavolikogu esimees Madis Viise on arvamusel, et uus valimisliit võimaldab vallas rohkem korda saata ja jätkata edulugusid. FOTO: Meelis Meilbaum

Valimismöll on ammu alanud. Nii ka Kadrinas, kus käed on löönud need, kes mõne aasta eest umbusalduste ja poliitiliste kempluste tules olid. Sündinud valimisliit Tegu Seob on aga kõrvale jätnud eelmiste valimiste häältekoguja.