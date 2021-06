Võsu rand sai suveks uue ilme

Käsmust Võsu sadamani kulgev kergliiklustee valmis täies ulatuses juba 2016. aastal, kuid selle kõrvale on tekkinud mitu uut istumiskohta. Vetelpääste maja kõrval saab nüüd mängida korvpalli, WC-d ja pesemisvõimalused on kahes uues rannamajakeses, samuti on lisandunud riietuskabiine.

Sel neljapäeval külastavad alevikku riigi tugiteenuste keskuse esindajad, et üle vaadata toetatud projekti tulemused. Valla arendus- ja kogukonnaspetsialisti Anneli Kivisaare kinnitusel ollakse nende tulekuks valmis. Kivisaar hindab eriti just Võsu sadama poolse ala valmis ehitamisel tekkinud vaateid. Kahjuks on juba sel hooajal olnud ka avalikus kasutuses vara lõhkumist. “Paratamatu, et kui asju kasutatakse, need kuluvad,” rääkis Haljala valla avalike suhete spetsialist Kent Kerner. “Võsu inimesed hoolivad väga oma alevikust, kuid on ka neid, kes kasutavad asju natukene rohkem kui teised.” Kerneri hinnangul käib Võsult ilusa ilmaga päevas läbi umbes kaks kuni kolm tuhat suvitajat, ürituste ajal veelgi enam ja niisuguste massidega arvestades võib olukorraga pigem rahule jääda. “Muidugi on kahju, kui lõhutakse. Me püüame asjad kiiresti ära parandada ja hoida neil rohkem silma peal,” ütles Kerner.