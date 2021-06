Rakveres avatakse Flo Kasearu lähisuhtevägivallateemaline näitus

Flo Kasearu töö "Elust välja lõigatud" valmis koos Pärnu naiste varjupaiga elanikega. Kunstnik ja tema ema Margo Orupõld korraldasid varjupaiga naistele pikema aja jooksul mitu töötuba. Ühes töötoas tutvustas Orupõld koduvägivalla juhtumitele keskenduva Ameerika nõustaja Lundy Bancrofti raamatut "Miks ta seda teeb?" ("Why Does He Do That?"), mis kirjeldab väärkohtlevate meeste käitumismalle. Näitusel eksponeeritakse kollaažisarja, mille loomist alustas kunstnik rühmatööna, paludes naistel valida kaks mehetüüpi ja neid kujutada. Otsekui šablooni järgi tehtud tööd järgivad Bancrofti tutvustatud lihtsaid ja skemaatilisi liigitusi.

Flo Kasearu kunst on mänguline, väljakutsuv ja kontseptuaalne. Oma loomingus ühiskonnaolusid laiemalt uuriv kunstnik on viimastel aastatel tähelepanu juhtinud just naiste rollile. Tallinna kunstihoones eksponeeritud "Elust välja lõigatud" oli Kasearu seni suurim isikunäitus ning pika protsessi tulemus. Kaua maha vaikitud ja tabuks peetud probleemist on Eestis viimastel aastatel aina rohkem avalikult räägitud, siiski on see endiselt terav. Sotsiaalministeeriumi uuringu kohaselt on Eestis lähisuhtevägivalda kogenud iga kolmas naine. Kasearu huvi ei ole tekkinud hiljuti ega ajendatud pelgalt solidaarsustundest, vaid tal on sellega isiklik side. Aastal 2009 avas kunstniku ema Margo Orupõld naiste tugikeskuse Pärnus. Loominguliste töötubade ja kunstiprojektide kaudu on Kasearu aastate jooksul kokku puutunud Pärnu varjupaigas eri ajal elanud ja sealt abi saanud naistega.