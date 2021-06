Tapa või Loobu teelahkmelt läbi sõitjad on sageli muianud vaimukalt kõlava nimekombinatsiooni peale ja samal teemal ilmselt nii mõnegi nalja visanud. Seekord on asi naljast kaugel ja 19. juunil toimuval Tapa–Loobu matkal on tegelikult mõtlemapanev tähendus.

Keerulised ajad, piirangud ja vähesed reisimisvõimalused on toonud kaasa huvi kodumaad avastada ja taasavastatud on kohaliku looduse võlud. Viitnalt algav ja Tapani kulgev matkarada on kodanikualgatuse korras loodud ja rahva hooldatav rada. Vähestele on kõrvu jäänud, et varsti lüüakse Uku küla lähistel kopad maasse. Piirkonnale saab saatuslikuks kuldne liiv, mis sobib teeehituseks.