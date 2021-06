Päikesekreemid valmis panna: kolmapäeval tuleb kuni 26 kraadi sooja

Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast keskööd on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 8–14 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt põhjakaare tuul 2–6 m/s ja laine kõrgus on 0,2–0,8 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 11–13 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2–7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 21–26, meretuulega rannikul 15 kraadi.