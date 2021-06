Lasila parki paigaldati armastatud lauluõpetaja ja helilooja mälestuseks nimeline pink

Meenutati, et Maria Wunderlichi tunnis oli alati kord, aga aeg-ajalt viskas ta nalja ja tegelikult oli helilooja lapsepõlveunistus olnud hakata tallimeheks. See, et teda tunnustatakse, ei olnud õpetajale sugugi meeldinud. “Mida te siin teete minust Lasila kooli maskotti,” olevat ta hurjutanud. Pink avati MTÜ Lasila Mõis algatusel ning selle liikmed käisid siiski kalmistul oma Maria käest selle avamiseks luba küsimas.