Vaid pooltel näituseks valminud teostel on kujutatud inimesi, küll aga on piltidele jõudnud mitu kassi. Ka lilled ja köögiviljad, rääkimata abstraktsetest kujunditest, kõnelevad perekonnast. On kirkaid toone ja helgeid värvikooslusi, on rusuvat halli ja lõikavaid kontraste. Perekonnast saab nii hellust kui ka valu sisaldav kujund.