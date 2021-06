Jeppe sai vastuse küsimusele: “Millest sina jood?”

Jeppe lemmikuks osutus Käthlin Uustali peeker. “Sinna mahub piisavalt head jooki sisse, samuti ei lähe peeker katki, kui seda näiteks taskus hoida ja õnnetus juhtub. Pere on tähtis ka Jeppe jaoks, sellepärast kõlas hästi, et see on poja tehtud. Ning õige kah, et kõike poest ei osteta ja midagi ka ise tehakse. Eriti kui raha kõik on joogi peale ära kulutatud.