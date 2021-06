Globaalne tulumaks tooks Eestile kahju

“Otse öeldes – selle algatuse eesmärk on riikidevahelise maksukonkurentsi ja maksupoliitiliste valikute piiramine,” kirjutas Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias. Rahandusministri hinnangul ahendaks niisugune piirang kindlasti väikeste riikide võimalusi. “Kui tervislik maksukonkurents on üldiselt kasvu ja innovatsiooni toetav, siis see ettepanek liigub täpselt vastupidises suunas, töökohtade loomisele pärssiv,” ütles minister.