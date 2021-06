Rahapesijad astuvad kohtu ette

2017. aastal alustatud kriminaalasjas süüdistatakse Aimurit koostöös teiste füüsiliste isikute ja äriühingutega skeemi väljatöötamises, millega omastati süüdistuse kohaselt ebaseaduslikult OÜ Aaspere Agro vara mitme äriühingu ja eraisiku kasuks. Osaühingule Aaspere Agro tekitatud kahju ulatub üle 1,3 miljoni euro.

Süüdistuse kohaselt kasutas Aimur oma juhatuse liikme positsiooni ja talle väljastatud volikirju, et sõlmida Aaspere Agro OÜ, Evalo Agro OÜ ja Haljala Agro OÜ – hiljem on need kõik ühinenud Aaspere Agro OÜ nime alla – ning Arme Turvas OÜ ja Aravete Agro AS-i nimel tehinguid. Tehingute tegemisel kasutati kokkuleppel kaasaaitajatega nende nimele registreeritud äriühinguid, et tehingute hinda kunstlikult tõsta või alandada ning vaheltkasu omavahel ära jagada. Sellist skeemi kasutati süüdistuse kohaselt nii põllumajandustehnika ostmisel ja müümisel kui ka kinnisvaratehingute puhul.

Veel süüdistatakse Aimurit selles, et ta on vastusoorituseta andnud üle Aaspere Agro OÜ nõude OÜ Sponsum pankrotimenetluses enda hallatavale äriühingule Farmi Konsultatsioonid OÜ ja hiljem loovutanud nõude Armandi advokaadibüroole, tekitades olukorra, kus nõude rahuldamisel üle kantud raha ei edastatud Aaspere Agrole, vaid suunati osaliselt toonase äriühingu Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo kaudu edasi äriühingusse Agroturg OÜ. Viimase omanik on Armand ja juhatuse liige tehingute toimumise ajal oli Aimur. Seejärel osteti Agroturg OÜ kaudu OÜ Eedeni Aed osa. Nimetatud tegevusega on varjatud kuritegelikul teel saadud raha tegelikku päritolu ja suunatud see legaalsesse majandustegevusse, mistõttu on süüdistuse kohaselt tegemist rahapesuga.

Lisaks tehnika ja kinnisvara ostmisele ja müümisele süüdistatakse Aimurit selles, et ta on nõustunud Armandi advokaadibüroo osutatud teenuste tasustamisega Aaspere Agro vahenditest, kuigi õigusteenust osutati Aimuri äriühingule Farmi Konsultatsioonid OÜ. Samuti on süüdistuse kohaselt Aaspere Agro raha eest remonditud tehnikat, mis ei olnud osaühingu põhivara.

Süüdistuse kohaselt kasutas Armand näilike tehingute sooritamiseks Armandi, Urmase (50), Enekeni (40) ning Farmi Konsultatsioonid OÜ, Agritehnik OÜ ja Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo OÜ kaasabi.