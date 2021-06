Suur suvekuumus annab nädala lõpuks veidi järele

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 8–14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab hoovihma, pärastlõunal on kohati äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal võib olla tugevaid puhanguid. Sooja on 21–26, meretuulega rannikul 17 kraadi.

Laupäeva öösel on mandril enamasti selge ilm. Saartel pärast keskööd pilvisus tiheneb ja hommikul hakkab vihma sadama. Puhub lõuna- ja edelatuul 3–8, saartel puhanguti 13 m/s. Sooja on 8–14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeva jooksul pilvisus kõikjal tiheneb. Vihmasadu laieneb saartelt üle Mandri-Eesti ja võib olla äikest. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 4–9, puhanguti 13 m/s. Sooja on 17–23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.