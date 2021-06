Juhtkiri: tasulise parkimise tulek

Rakvere-suguses väikelinnas elamise võlu on olnud ikka see, et pargi, kuhu tahad, raha selle eest ei võeta ja parkimiskohtagi pole keeruline leida. Tallinnasse sattudes võib sellise eluga harjunud inimesel parkimine silme eest kirjuks võtta, sest orienteeruda tunni- ja minutihindades, tsoonides ning tasumisvõimalustes on esialgu keeruline.