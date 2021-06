Distantsõppe mõjust

Uuel õppevormil on nii plusse kui ka miinuseid. Plussidena võib esile tuua ennekõike õpilaste uute oskuste arengu ja iseseisvuse suurenemise. Distantsilt õppija peab suutma seni omandatud teadmisi ja oskusi iseseisvalt rakendada, sest puudub õpetaja, kes suunaks ja tõrke korral täiendavalt abistaks. Tekkis vajadus uute oskuste järele, millega tavaõppes nii märgatavalt kokku polnud puututud. Need olid töö planeerimise, analüüsi-, enesejuhtimise, keskendumis- ning uues ja pingelises olukorras emotsioonide juhtimise oskus. Samuti tuli olla iseseisev ja loov. On täiesti arusaadav, et õpilastel ei teki säärased oskused päevapealt ning nii ei suuda kõik õppijad materjali iseseisvalt omandada.