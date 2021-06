Darja Lukašenko-Tšistotin: “Lapsed õpivad matkides, eeskuju õpetab”

Darja Lukašenko-Tšistotin tegutseb transpordiameti ennetustöö osakonna eksperdina. Pika ametinimetuse taga peidab end aga soov, et liiklemine oleks kõikide jaoks turvaline, ja usk, et laste liiklusturvalisus saab alguse vanemate eeskujust ning et seda ei tohiks kuidagi kergekäeliselt võtta. Oma südameasjaks on ta võtnud just rattaturvalisusest rääkimise ja ennetustöö lastega.