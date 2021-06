Eesti mereala planeering hindab Lääne-Virumaa turismipotentsiaali

Lääne-Virumaal on merd palju ja tundub, et siin võiks seetõttu tegeleda veel hulga asjadega – jaguks vaid ideid. Tegelikult aga suureneb merekasutus aasta-aastalt ning tegevuste koordineerimiseks on vaja mingisugust plaani, et ettevõtmised üksteist segama ei hakkaks.