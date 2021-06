Vanatehnikahuviline taastas legendaarse Jawa

Kirg mootorrataste vastu ei ole üldiselt aga kaduv nähtus ja ühel või teisel ajahetkel lööb see taas õitsele. Niisamuti oli ka Ivar Kaljuveega. “Viimased aastad tekkis jällegi huvi samasugune ratas endale soetada ning hakkasin oksjonikeskkondades ringi vaatama. Vanade Jawade hinnad on teinud korraliku tõusu, seda just restauraatorite suurenenud huvi tõttu,” rääkis Kaljuvee.