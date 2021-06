Tulite äsja puhkuselt, tähendab see seda, et terve suvi läheb nüüd töötähe all?

Jah, kindlasti. Natuke sai hinge tõmmata. Aga see, mis praegu toimub, on tavainimesele ilmselgelt meelepärane, sest pikka aega on elatud piirangute tähe all ja nüüd neid järk-järgult leevendatakse. See toob meie tööpõllule ülesandeid taas juurde. Viimaste nädalate üldpilt näitab seda, et tarvitatakse üle piiri alkoholi, ei suudeta ennast ohjata ja ongi probleemid ja mured majas.

Minu postkast on üsna pungil kõikvõimalikest üritustest, mida soovitakse suve jooksul korraldada. Ja neid tuleb juurde. Praegu tundub, et iga küla peab oma jaanituld, mis iseenesest on ju tore. Inimesed püüavad taastada seltsielu ja sotsiaalne suhtlemine on hea. Kui seda tehakse mõistlikult, siis on kõik hästi. Ilmselgelt on need pikad piirangud oma jälje jätnud ja inimesed tunnevadki, et vajavad lõõgastust. Küll aga kaasnevad sellega teatud riskid. Kus unustatakse ennast ära, pruugitakse liigselt vägijooke ja seal tuleb loole juba negatiivne kuvand.

Vägijooke on ennegi pruugitud, aga kas nüüd on oodata nii öelda paisu tagant vabanemise efekti – paljud nendest üritustest on ju need, mis eelmisel suvel seoses koroonapiirangutega ära jäid?

Raske öelda, kuidas see välja kukub, aga me peame olema valmis selleks, et meie abi ja jõudu on vaja paljudes kohtades. Ja siit ka sõnum ürituste korraldajatele, et teha neid vastutustundlikult ja läbi mõelda, kuidas seda teha nii, et kõik osapooled on rahul.

Mul oli täna oma meeskonnaga kohtumine, kuhu tuli Võsu festivali peakorraldaja koos turvafirma esindajaga ja arutasime üksipulgi läbi ürituse planeeringu. Kui me tahame planeerida suurt üritust, siis see tähendab põhjalikku ettevalmistust. Seal on liiklusskeemid, parkimised, kuidas on alad piiritletud, milliseid sõnumeid me välja anname, kui palju tehakse koostööd kohaliku omavalitsusega, turvafirmaga. Need mängivad kõik rolli. Mida parem on ettevalmistustöö, seda turvalisemalt üritus möödub. See, võiks öelda, on kuldne reegel.

Selle esimese kokkusaamise pinnalt võin julgesti küll öelda, et ettevalmistus on hea. Nüüd jääb meil veel meeskond komplekteerida.

On midagi soovitada teistele ürituste korraldajatele, mis Võsu festivali puhul imponeeris ja mida võiksid teisedki kasutada?

Kui on küsimusi, siis julgesti küsida. Võtta meiega ühendust ja küsida, kuidas on parem teha liikluskorraldust. Anname nõu. Ma saan aru – kultuuri inimene on kultuuri inimene, tema tahab kultuuri teha, ja võib-olla ta ei tulegi selle peale, et külastajad tulevad, kus nad pargivad või mis edasi saab. Platsi peal saavad kokku, aga mis enne seda ja peale seda on, läheb kuidagi mööda. Et need asjad ikkagi läbi rääkida.