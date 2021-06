Kadrina kirik ootab annetusi klaasvitraažide näol

Värvilised vitraažid annaksid ruumile palju juurde, mõtiskles kirikuõpetaja ja lisas, et ostmiseks paraku vahendid puuduvad. Kuulsa vitraažikunstniku Dolores Hoffmanni teosteni tasemeni ei pea küündima. Eriksonil tekkis hoopis mõte, et kui neid koguneks juba mitu, siis saaks kuidagi kujundama hakata. Esialgu on kirikul kaks vitraaži.

Kuna tegu on ikkagi suure ruumiga, siis päris pisikesed käeharjutused kaovad sinna ära, aga loomulikult ei lükata kellegi heast südamest tulnud kingitust tagasi. "Eks muidugi oleks hea, kui oleks Kristuse pilt või Neitsi Maarja, aga seda ma väga ei looda," muheles mees ja oli nõus, et samas jõuluteemalised, kus on küünlad, mitte just päkapikud, sobivad samuti kenast.