Kadrina kool uuendas koostöölepingut TalTechiga

Möödunud pühapäeval allkirjastasid Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani ja TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg lepingu, mis viib kahe kooli omavahelise koostöö uuele tasemele ning teeb Kadrina keskkoolist TalTechi Kirde-Eesti piirkonna koostööpartneri. Arvo Pani rääkis, et eelmine leping oli väga kaugest ajast. "Elu on muutunud ning vajadused on hoopis teistsugused kui 14 aastat tagasi," sõnas Pani ja selgitas, et kõrgkool on huvitatud üliõpilaste saamisest ja Kadrina kool on huvitatud, et saaks oma õpilastele pakkuda mitmekülgsemaid valikuvõimalusi.