Maakonna suurima ja ühtlasi Eesti põhjapoolseima rosaariumi omaniku Albert Berzinsi aias on oma 300 roosisorti. Roosikasvataja nentis, et tõesti on igasuguseid sitikaid sel aastal kuidagi eriti palju. Ta rääkis, et eelmisel aastal, kui putukad taimi puresid, oli jaemüügiala küllaltki hõredaks ja vaata et tühjaks ostetud.