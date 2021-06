Pingutust, suurt mõistmist ja teineteise toetamist vajasid kõik olukorras, kus terve pere oli kodus: distantsõpe, kodukontor, soovitus lasteaialaps koju jätta. Kuidas korraldada elu ümber nii, et koduses keskkonnas toimiks kõik kõigi pereliikmete vajadusi arvestavalt. See lisas vaimset pinget, pani proovile ka paarisuhted ja suhted lastega. Aga ma olen kindel, et kriis on meid muutnud tugevamaks ning õpetanud hindama vabadusi, mis varem tundusid iseenesestmõistetavana.