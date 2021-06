Politsei leidis purunenud rehvidega Porsche

Virumaa Teataja andmetel võisid Porsche rehvid puruneda siis, kui selle juht Kadrina ringristmikust otse üle sõitis. Samuti leiti sõiduk toimetuse andmetel mitte pelgalt Tartu tänavalt, nagu korravalvurid ütlesid, vaid Tartu ja Lilleoru tänava nurgal oleva maja hoovist. Saatuse iroonia seisneb selles, et selle maja elanikud kuulsid varem alati, kui nimetatud ohtlikul ristmikul jälle sõidukite kokkupõrge toimus. Pärast stoppmärkide paigaldamist enam avariisid olnud pole, kuid nagu näha, ei ole seiklusrohked päevad-ööd sellega veel lõppenud.

Majas elav noor naine ütles, et oli koos mehega hommikul hoovis võõrast sõiduautot märganud. "See seisis ainult velgede peal," sõnas naine, kelle tähelepanekute järgi läheduses mingeid rehvitükke ei olnud. Õhtuks oli sõiduk kadunud.

Pensionär aga nägi, kuidas hinnaline masin päeval ära oli viidud. "Seda tegi tavaline treiler," sõnas ta ja lisas, et toimingu juures politseinikke näha ei olnud.

Ida prefektuurist öeldi, et politsei seda autot taga ei ajanud. Siit saab teha järelduse, et autot võisid taga ajada eriteenistused, tavapolitsei sellest ei tea, või kui teabki, siis ei tohi öelda. Teise võimalusena võisid seda autot jälitada kurikaelad. Igatahes näis sohvril olevat elu ohus, et ta nii hullusti kellegi eest põgenedes hinnalist autot lõhkus.