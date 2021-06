Ent lapsed võtavad kõike teadagi lihtsamalt. Kuuldus linna kolinud ennustajast ajab ühe pere neli last pööraselt kihevile ning uudishimu tõukab nad kiiremas korras selgeltnägija ukse taha. Kummaline naine, kes vennad ja õed ükshaaval tuppa laseb, annab neile himutsetud info. Kuid tagasiteel pole kõik lapsed enam elevil. Üheksase Klara põsed on pisaratriibulised ja seitsmene hellasüdameline Simon üllatab õhtusöögilauas kogu peret, kui karjub, et vihkab neid kõiki.