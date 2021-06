Meistrimees, kel tagataskus proovikivi

Ütlust “male on mõistuse proovikivi” on kindlasti paljud kuulnud. No ja kui ei olegi, siis sõna “proovikivi” on kindlasti igaühele tuttav. Aga kui paljud on pead murdnud, kust selline väljend üldse on tulnud? Vat-vat. Ühe iidse ameti esindajal on see lausa igapäevane töövahend.