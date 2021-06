Paljudel veekogudel sõita ei tohi

Keskkonnaameti järelevalveosakonna Harjumaa büroo juhataja asetäitja Kristi Melk ütles, et enne veesõidukiga veekogule minekut tuleb tutvuda piirangutega. “Seejuures on oluline veenduda, kas veekogul liikudes tohib kasutada sisepõlemismootorit või mitte. Veekogudel, mille vett puhastatakse ja kasutatakse joogiveena, on mootoriga veesõidukite kasutamine keelatud selleks, et kaitsta joogivett võimaliku reostuse eest,” sõnas ta pressiesindaja vahendusel.