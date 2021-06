2019. aastal toimunud võistluse ajal – mullu pidi selle kõigile teada põhjusel sootuks ära jätma – oli stardis lausa 41 võistkonda. "Eks ma natukene kartsin, et tuleb vähem osalejaid. Aga mis siin ikka kurvastada – küllap järgmisel korral on jälle rohkem," lausus korraldaja Robert Salep. "Sombune ilm ja tavalisest väiksema mahuga linna päevad nõudsid kahjuks oma. Samuti võistluse päev – kaks esimest orienteerumist toimusid reede õhtul, aga sel korral kahjuks ei olnud võimalik, sest osalesin ise Võhandu süstamaratonil."

Rauno Komp ja Andres Raja võtsid sellisest võistlusest osa esimest korda. "Hea trenn, suvel tahame ratastega Narva-Jõesuusse sõita," rääkisid nad. "Endale oli ka üllatus, et võitsime. Kõige raskem oli Vallimäe kontrollpunkti jõudmine – otsustasime, et läheme treppidest üles, sest sealt oli kõige otsem, aga see ei olnud lihtne ülesanne koos rattaga sinna üles ronida."