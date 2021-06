Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu sõnul on poide näol tegemist päästevarustusega, mis on spetsiaalselt välja töötatud merelainetes ja magevees vastu pidama. "Puhkepoidel on libisemiskindlad käepidemed, mis hõlbustavad suplejatel sellest kinni hoidmist ning võimaldavad puhata," selgitas Kirsipuu.

Päästepoi on kasutatav abivahendina nii äkilise terviserikke kui ka suurte lainete, tuule või tormi puhul, andes hättasattunule tuge, kuni päästjad on temani jõudnud. "Kindlasti ei ole tegemist mänguasjaga ning eesmärgiks ei tohiks võtta poini ja tagasi ujumist. Poi on elupäästja, mis saab abiks olla vaid siis, kui see on korrektselt paigaldatud ja rikkumata," selgitas ennetusbüroo juhataja.