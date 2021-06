Kiri: meie, eestlased, ja Soome

Meid, eestlasi, peetakse töökateks, kõrgelt harituteks, Eesti naised on tuntud ilu poolest, meie andekad noored pistavad rinda maailma ärihiidudega. Kuigi minu soontes voolab ingerisoome veri, on minu juured sügavas Eesti mullas, tunnen end eestlasena. Olen saatusele tänulik, et just Eesti on mu kodumaa.