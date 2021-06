Vastukaja: kohtuasja selgituseks

Kriminaalasjas oli peamiseks vaidlusküsimuseks, milline oli minu kaitsealuse veres sisaldunud alkoholi kontsentratsioon mootorsõiduki juhtimise ajal. Kriminaalasjas ei olnud vaidlust selles, et enne sündmuste hargnemist oli kaitsealune tõepoolest sel õhtul alkoholi tarvitanud. Põhjust oli arvamuseks, et see võis sõitmise hetkeks olla lahtunud vähemalt sellisel määral, et tegemist polnud enam juriidilises tähenduses joobeseisundiga.