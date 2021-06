Rakvere spordikeskuse haldusjuht Andres Uska kinnitab, et AED-aparaat on hädavajalik abimees. FOTO: Marianne Loorents

Jalgpalluriga miljonite televaatajate silme all juhtunud õnnetus näitas, kui tähtis asi on automaatne elustamisseade ehk AED-aparaat. Selline seade on olemas ka mitmes Lääne-Virumaa spordiasutuses, kuid kahjuks mitte kõigis.