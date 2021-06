Kaheksa kilomeetri pikkust Läpi–Ojaküla teed kasutatakse peamiselt ligipääsuks keskpolügoonile, kuid seda on vaja ka kohalikel elanikel. Kaks kolmandikku teest kuulub Tapa vallale ja ülejäänu on kaitseministeeriumi haldusalas.

"Läpi–Ojaküla tee rekonstrueerimine on üks paljudest vastastikku kasuliku koostöö näidetest Tapa valla ja riigi vahel," lausus Tapa vallavanem Riho Tell. "Hea ühendus on maal elamise üheks olulisemaks eelduseks, millele käesolev projekt tublisti kaasa aitab."