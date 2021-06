Cärolin Annus:kõige suurem rõõm on noorte endi huvi

Cärolin Annus on Rakvere avatud noortekeskuse vanemnoorsootöötaja, kes on Rakvere malevate projektijuht ja korraldab linnanoorte tegevust. Noor naine lõpetas just Mõdrikul asuvas Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis sotsiaaltöö eriala õpingud ning maailm on tema ees valla koos põnevate tööpakkumistega. Enne uuele alale asumist korraldab noortega hästi haakuv naine veel suvist malevategevust.