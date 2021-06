Õhitud paneelelamu asemele kerkis tegevväelaste kasarm

Kasarmu avamisel sõnas kaitseminister Kalle Laanet, et tegu on tähtsa projektiga, seda nii piirkondlikus kui ka üleeestilises arengus. Minister, kes tõdes, et on Tapal tihe külaline, ütles, et tal on suur au ja heameel avada uus kasarmuhoone. Moodsa arhitektuuriga kasarmu tüüpi hoonesse on võimalik hädavajaduse korral rohkelt inimesi paigutada, mis suurendab selle väärtust.