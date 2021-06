Elron parendas rongides WiFi kvaliteeti

Iga rong on varustatud kõikide Eesti mobiilsideoperaatorite andmesideühendusega ja lisaantennidega ning igas vagunis paiknevate tugijaamadega, mis parandavad andmesideühenduse kättesaadavust. "Interneti kvaliteet sõltub mobiilsidemasti kaugusest ja koormatusest," jätkas Adamberg. "Kuivõrd rong sõidab läbi ka piirkondadest, millest operaatorite mastid on kohati kaugel, on rongis kasutusel paralleelselt kõigi operaatorite andmeside ning kogu internetiliiklus jagatakse nende vahel dünaamiliselt, ehk kui ühe operaatori levi on nõrk, kasutatakse proportsionaalselt rohkem tugevama signaaliga teiste operaatorite ühendusi."