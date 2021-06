Võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

Tööinspektsioon tuletab meelde, et võidupühale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra tavalisest lühem. FOTO: Urmas Luik

Sel aastal on võidupüha kolmapäeval ehk tööpäeval. Et võidupüha on riigipüha, on sellele eelnev tööpäev 22. juunil kolme tunni võrra lühem.