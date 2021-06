Argipäevahommik turul on maasikakirju ja lillelõhnane

Esimest aastat Rakvere turul oma käega kasvatatud lilli müünud Eha Kokoreva rajas ettevõtte pool aastat tagasi. OÜ Eha Aiand tegutseb Piiral ning sealt jõuavad turule südamega kasvatatud taimed ja lilled. Perenaise sõnul on ta turul müümas käinud nüüdseks paar nädalat ja kogemus on uus.

"Kindlasti saaks alati rohkem müüa, aga algaja kohta olen esimese teenistusega ikkagi rahul," kõneles proua, kellel võrreldes kogenud turumüüjatega on vaja end rohkem nähtavaks teha ning kliente leida. "Tullakse küsitakse taimi, mida mul veel ei olegi. Panen siis kirja ja järgmisel aastal toon, näiteks arbuusi," kõneles Eha Kokoreva. Aiandushuvi on ettevõtlikku naist saatnud alati, koduaias on ta tegutsenud paarkümmend aastat ja põhitööks oli tal aiandusettevõtte juhtimine, kuniks tabas koondamine.