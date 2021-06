Päästeteenistuse aumärgi sai seitse läänevirulast

Kui kutselisi päästjaid on aastasse aastasse sama palju, siis vabatahtlikke on iga aastaga aina enam. Praegu on vabatahtlikke päästjaid juba 2200. "Kui vabatahtlikke on riigis rohkem, siis see näitab, et riik liigub õiges suunas," lausus päästeameti peadirektor Kuno Tammearu autasustamistseremoonial. Ta selgitas, et see näitab inimeste muret oma lähedaste, kogukonna ja riigi turvalisuse pärast.

Päästjate palga teema on aga väga nukker ning päästjad on juba saatnud mitu pöördumist valitsuse poole teele. Tammearu toonitas, et päästjate palk on tervikuna kogu valitsuse teema. Ta tõdes, et nende palk on jäänud riigi keskmisest palgast kogu aeg allapoole. "Järgmine aasta päästjate palk tõuseb kolm protsenti. Kindlasti on see midagi, aga kahjuks see keskmisele palgale järele ei aita," nentis Tammearu. "Me ise tegelikult siseministeeriumi valitsemisalas näeme seda, et siseturvalisusesisene, sealhulgas päästjate keskmine palk peaks olema 1,2 korda kõrgem, siis see vastaks töö iseloomule ja ootusele," toonitas päästeameti peadirektor.