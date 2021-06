Juhtkiri: turuelu võlud

Muutunud on müüjategi elukorraldus. Turul käimine oli vanasti otse ja odavalt kraami soetamine, sest müüjad ei pidanud oma toodetele igasuguseid makse juurde kirjutama, ning sooviti osta sellelt, kes toote on kasvatanud. Praeguseks on selle funktsiooni pisut üle võtnud OTT – otse-tootjalt-tarbijale-kaubandus. Teisalt ei saa oma kaupa enam nii odavalt müüa ja müümisel peab olema kontrollkäiguks valmis. Küllap on igal turutädil teatav juriidiline keha – OÜ või FIE – taga, mille maksud tahavad maksmist.