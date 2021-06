Eesti tulevik on fosforiit

Lahendused on siiski poliitikute kätes. Peagi on tulemas kohalike omavalitsuste valimised. See on valijatele ehk meie riigi kodanikele hea võimalus valida endale ka parem tulevik. Valija võiks mõelda pigem nii, et valida tuleks jõulisi poliitikuid, kes suudavad midagi teha, see puudutab loomulikult ka Eesti energeetika arengusuundi.