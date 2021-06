Grillihooajaga kaasnevaid seedeprobleeme saab leevendada

Grillimine on mõnus, aga täispuugitud kõht võib vaeva teha. FOTO: Urmas Luik

Kuigi grillimine on äärmiselt meeldiv ajaviide, kaasneb valminud palade ja nende kõrvaseks olevate söökide-jookide nautimisega tihtipeale ebamugav tunne kõhus. Südameapteegi farmatseut Ethel Jamnes rääkis, et ainevahetuse korrashoiuks on vaja toidust kätte saada piisav kogus valke, süsivesikuid, rasvu, kiudaineid ja vitamiine. Iga toidukord peaks sisaldama köögivilju, loomalihale võiks eelistada kala ja linnuliha ning vahepaladeks võiks süüa puu- ja köögivilju.