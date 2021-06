Rakvere linn tahab rajada kalli perepargi

Linnajuhtide sõnul tervele perele tegevust pakkuv puhkeala on kavas ehitada senise mänguväljaku lähedusse, teisele poole Võimla tänavat Kauri kooli kõrvale. "Rõhutan, et see pole mitte lihtne mänguväljak, vaid perepark, kus leiavad tegevust eri vanuses lapsed ja kus on ka lapsevanematel huvitav," ütles Rakvere linnapea Triin Varek.