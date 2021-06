Kortermajades eiratakse massiliselt uut nõuet

Märtsist kehtima hakanud siseministri määruse number 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded" muudatus sätestab, et kõikides kortermajades on kohustus märgistada teekond välisuksest korteriteni, sealhulgas välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed.

Ida päästekeskuse ohutusejärelevalve büroo juhataja Marti Siim rääkis, et korruste nummerdamise nõue oli paljudes hoonetes täitmata või siis tehtud väga halb kohavalik, nii et numbrit pole märgata. "Mõistame, et nõue on inimestele uus ning sellega ei olda eriti kursis," sõnas ta.