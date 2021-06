Ka järgmine Rakvere linnavolikogu hakkab koosnema 21 liikmest

Omavalitsustel on õigus lähtuvalt piirkonna elanike arvust volikogu koosseisu suurust muuta, kuid Rakvere otsustas jääda 21 saadiku juurde, nagu see on olnud taasiseseisvumisest alates. Valimisringkondi moodustatakse Rakveres üks – 1990-ndatel on olnud ka kaks ringkonda, mis tähendas, et umbes pool linna valis poole saadikutest ja teine teise poole.