Alates 1. maist kõlab Rakvere Vallimäe ringlavalt muusikat. Rakvere kultuurikeskuse projekt "Muusikavõlu Vallimäel" kestab jaanipäevani ja nüüd on see saanud uue kava. Seekordse playlist'i on kokku pannud Virumaa Teataja ajakirjanik Mart Rauba.